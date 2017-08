Aécio diz que parlamentarismo não é a solução para crise política

Após sair de audiência com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, o presidente licenciado do PSDB, senador Aécio Neves (MG), disse que parlamentarismo, amplamente defendido pelo seu partido, “não é solução para crise política”, mas seria uma “consequência natural”. No entanto, ressalvou que esta só poderia ser uma alternativa proposta pelo “presidente eleito em 2018”. E justificou: “ele, sim, terá autoridade de, eleito pelo sistema presidencialista, e vendo seu fracasso, suas dificuldades e crises permanentes por que ele tem passado, poderá propor isso”.

Aécio, depois de dizer que conversou com Temer sobre “Parlamento e reforma política”, não citou, no entanto, nenhuma afirmação do presidente sobre o tema. Segundo Aécio, se o presidente eleito em 2018 for do PSDB, “ele, em suas primeiras iniciativas, estará propondo alteração do sistema de governo do presidencialismo para o parlamentarismo”.

O presidente Michel Temer tem dito que está disposto a fazer um teste parlamentarista em seu governo, no último ano do mandato, apesar de, no Planalto, todos reconhecerem as dificuldades de aprovação de mudança de regime de governo. Temer quer incentivar campanha em favor de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para adotar o parlamentarismo no País, a partir de 2019, contendo uma “cláusula de transição” que permita instalar o novo sistema no fim de seu mandato, no ano que vem. A ideia seria de nomear um primeiro-ministro nos últimos meses de 2018, caso o Congresso aprove uma PEC mudando o regime de governo.