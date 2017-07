Aécio defende que PSDB mantenha apoio a Temer em discurso de retorno ao Senado

Foto: Alessandro Dantas - FotosPúblicas

Afastado de suas funções parlamentares há mais de um mês, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) retomou nesta terça-feira, 4, seu mandato com um duro discurso contra as denúncias das quais é alvo. No plenário do Senado, defendeu ainda que o PSDB mantenha o apoio ao governo do presidente Michel Temer que, “apesar das adversidades, continua a liderar” as reformas em discussão no Congresso.

“Retorno com o firme propósito de continuar trabalhando para permitir que o Brasil possa superar suas enormes dificuldades”, afirmou Aécio, lembrando que ele, na condição de presidente do partido, condicionou o apoio ao governo à pauta das reformas trabalhista e da Previdência.

Ao tratar das acusações, Aécio voltou a negar ter cometido qualquer irregularidade ao pedir R$ 2 milhões a Joesley Batista, da JBS. A conversa foi gravada pelo empresário, que mais tarde firmou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O senador afirmou tratar-se de um “negócio entre particulares” e o dinheiro, que seria emprestado, serviria para pagar gastos com advogados. “Não cometi crime algum. Não aceitei recurso de origem ilícita, não prometi vantagem indevida a quem quer que seja”, disse Aécio. “Fui vítima de uma armação, de um bandido confesso.”