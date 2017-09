Advogados de Miller pedem que Fachin rejeite pedido de prisão e criticam MP

A defesa do ex-procurador da República Marcelo Miller enviou ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma manifestação contra o pedido de prisão preventiva do cliente, apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Na manifestação, os advogados questionam o pedido da PGR por ter sido feito enquanto Miller ainda prestava depoimento no Ministério Público Federal (STF) no Rio de Janeiro.

Os advogados André Perecmanis e Paulo Marcio Ennes Klein afirmam que não há motivo para a prisão de Miller, que estaria cooperando com as investigações, tendo prestado depoimento por 10h na sexta-feira, 8, ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Afirmam também que ele disponibiliza o passaporte, para garantir não haver risco de fuga – algo que a defesa dos delatores Joesley Batista e Ricardo Saud também já fez.

LEIA TAMBÉM: Marcelo Miller está sendo ouvido por procurador do Rio designado por Janot

A defesa pede também acesso ao pedido de prisão e ao conteúdo das investigações para poder apresentar “esclarecimentos e considerações a seu respeito, antes de que se profira decisão a respeito do pretendido encarceramento”. E apela a Fachin para que, se resolver decretar a prisão do ex-procurador, “substitua a prisão preventiva solicitada por recolhimento domiciliar”.