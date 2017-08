Advogado renuncia à defesa de Adir Assad, que muda estratégia por delação

O advogado Miguel Pereira Neto, renunciou à defesa dos irmãos Adir e Samir Assad e do operador Marcelo Abbud. Em outras ocasiões, o advogado informou que não participaria de um eventual acordo de delação premiada, que vem sendo tentado pelo operador financeiro Adir Assad nos últimos meses no âmbito da Operação Lava Jato. A renúncia é vista nos bastidores como um sinal de avanço na negociação entre o operador e os investigadores.

Pereira Neto e equipe anunciaram que deixariam o caso antes da audiência que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 9, no Rio de Janeiro. Adir Assad prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas, responsável pelos desdobramentos da Lava Jato no local. Na audiência no Rio, Adir mudou a estratégia de defesa e confessou pela primeira vez a prática de crimes como lavagem de dinheiro, numa postura considerada colaborativa com o juiz e Ministério Público.

A renúncia da equipe de advogados abarca todas as operações nas quais Adir é investigado e uma petição foi encaminhada com o comunicado ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba.