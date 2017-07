Adriana Ancelmo diz que ex-sócio conduziu processos relacionados a Eike

A advogada Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, afirmou durante interrogatório nesta segunda-feira, 31, não ter atuado diretamente nos processos relacionados ao empresário Eike Batista. Segundo a ex-primeira-dama do Rio, esses casos foram conduzidos pelo seu ex-sócio e ex-marido, o advogado Sérgio Coelho. Adriana, Cabral e Eike são réus em processo resultado da Operação Eficiência, deflagrada em janeiro deste ano.

“Eu e Eike nos conhecemos por razões institucionais (…) Nunca estive com nenhum executivo do grupo EBX nem de empresas ligadas a ele. Os trabalhos foram feitos com meu ex-sócio Sérgio Coelho”, afirmou ao juiz Marcelo Bretas, responsável pelos desdobramentos da Lava Jato no Rio.

Segundo as investigações, Eike teria pagado mais R$ 1 milhão em propina a Cabral por meio do escritório de advocacia de Adriana. Segundo os procuradores, para ocultar o repasse, foi firmado um contrato entre o escritório da mulher de Cabral e a EBX, de Eike.