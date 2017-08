Adir Assad diz ter gerado R$ 370 mi para a Delta e cita propina a Cabral

O empresário Adir Assad afirmou em depoimento nesta quarta-feira, 9, ter gerado R$ 370 milhões em dinheiro vivo para a Delta Construções entre 2008 e 2012, usado para a empresa fazer caixa dois. O operador, alvo da Operação Saqueador, disse que um dos destinos desses recursos foi para o pagamento de propina para o ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB).

Assad afirmou que o empresário Fernando Cavendish, ex-dono da Delta, mencionou que o recurso iria para Cabral em reunião realizada entre 2010 e 2011.

“Cavendish me disse que grande parte desse dinheiro ia para o governo do Estado, para o Sérgio Cabral, e que não poderia atrasar porque era muito importante”. Assad disse, no entanto, que não conversou diretamente com Cabral sobre o assunto.