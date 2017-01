Acidente de Ulysses Guimarães ocorreu na mesma região

A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki em um acidente aéreo em Paraty (RJ) junta-se a outra tragédia com aeronave envolvendo personalidade da política brasileira na mesma região.

Em 12 de outubro de 1992, o voo que levava o deputado Ulysses Guimarães de Angra do Reis para São Paulo caiu no mar sem deixar sobreviventes. A bordo do helicóptero também estavam a mulher do deputado, Mora Guimarães, além do ex-senador Severo Gomes, sua mulher e o piloto. O corpo de Ulysses foi o único entre as vítimas que não foi encontrado.

Ulysses Guimarães era figura de primeira grandeza no processo de redemocratização do Brasil. Presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, da qual nasceu a Constituição Federal de 1988, e foi peça fundamental durante a crise política que terminou com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.