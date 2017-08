302 deputados votarão contra aceitação da denúncia, contabiliza Mansur

Responsável por fazer as planilhas com previsão de votos, o deputado Beto Mansur (PRB-SP) disse nesta quarta-feira, 2, ao Broadcast Político que as contas mais recentes indicam que 302 deputados votarão contra a aceitação da denúncia contra o presidente Michel Temer nesta quarta-feira no plenário da Câmara.

“Claro que podemos ter uma ou outra defecção, mas o número que temos é esse”, afirmou o parlamentar paulista, que é um dos vice-líderes do governo na Casa. Há pouco, o governo conseguiu aprovar um requerimento para encerramento da discussão com 298 votos.

