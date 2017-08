20 deputados do Rio votam a favor de Temer; 23 contra; 2 ausentes

Os deputados representantes do Rio de Janeiro acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 20 se posicionaram a favor e 23 contra o parecer da denúncia, com duas ausências. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM) não votou por causa do regimento da Casa.