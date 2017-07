YPFB aplica plano de austeridade e demite mais de 100 funcionários

A petroleira estatal da Bolívia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aplicou um plano de austeridade que levou à demissão de mais de cem trabalhadores e um ajuste salarial ocasionado pela queda das receitas da venda de gás.

Em uma conferência conjunta, o ministro de Hidrocarbonetos, Luis Sánchez, e o presidente da YPFB, Óscar Barriga, informaram hoje que o plano era para fortalecer a saúde econômica da empresa. “A Yacimientos não está mal, a Yacimientos gerou US$ 1,8 bilhão. Não estamos mal apesar da pior crise, o que queremos é fazer uma reengenharia, sermos mais austeros para que tenhamos maiores rendimentos.

Barriga explicou que haverá um ajuste nos salários de acordo com a “nova realidade da empresa”. “Não é o mesmo um preço de gás a US$ 100 por barril e que agora está a menos de US$ 50”, disse Sánchez.