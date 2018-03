Yi Gang mostra confiança de que China conseguirá se prevenir de risco financeiro

Durante o Fórum de Desenvolvimento da China, o novo presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang, expressou confiança de que Pequim conseguirá se prevenir de potenciais perigos financeiros apesar dos altos – e crescentes – níveis de dívida chinesa.

Os elevados níveis de dívida das estatais, governos locais e domicílios chineses “ainda são um desafio”, avaliou Yi Gang, em sua primeira fala pública após ter sido nomeado para o comando do banco central chinês na semana passada. Mas para o dirigente, com a experiência e recursos de Pequim, a China está em “boa posição” para mitigar e prevenir riscos.

Yi afirmou que os reguladores irão “fortalecer a reforma do sistema regulatório e aprimorar sua resiliência contra riscos sistêmicos”, processo que inclui passos para “impor mais disciplina financeira” a companhias controladas pelo governo, desenvolver um sistema de financiamento melhor para governos locais e criar um sistema para prevenir riscos no setor imobiliário. Fonte: Associated Press.