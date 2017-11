Yellen anuncia que vai se desligar de todas as funções no Fed em fevereiro

“Foi uma grande honra servir no sistema do Fed durante três décadas”, disse Yellen após anunciar a decisão. “Estou confiante de que Powell está profundamente comprometido com a missão do Fed”.

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Janet Yellen, disse hoje que renunciaria ao corgo no conselho de dirigentes do BC, assim que seu sucessor na presidência do Fed, Jerome Powell, assumir a presidência da instituição em fevereiro de 2018.

O mandato de quatro anos de Yellen, como presidente do Fed, se encerra em fevereiro do próximo ano, mas o mandato como membro do comitê de política monetária valeria até 2024.

O presidente Donald Trump nomeou Jerome Powell como sucessor de Yellen no começo do mês. Atualmente, Powell também serve como membro do conselho de dirigentes do Fed. Anteriormente, Yellen serviu como vice-presidente do Fed e como presidente do Fed de São Francisco. (Equipe AE)

