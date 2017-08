Vice-presidente diz que Trump assinará pacote de sanções contra Rússia em breve

Na semana passada, o Senado americano aprovou novas sanções financeiras contra Moscou. As medidas impedem que o presidente relaxe ou contorne penalidades contra a Rússia antes de receber o aval do Congresso para isso.

A Rússia determinou na sexta-feira um corte drástico de pessoal na embaixada americana e em três consulados dos EUA no país. O presidente russo, Vladimir Putin, disse no domingo que 755 funcionários americanos devem deixar o país, com a retaliação. Fonte: Associated Press.