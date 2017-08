Vice dos EUA diz que país vai continuar agindo contra o governo de Maduro

“Não vamos ficar observando enquanto a Venezuela desmorona”, disse Pence a um entusiasmado público na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. “Vamos continuar a agir até que Maduro realize eleições livres e justas, solte todos os prisioneiros políticos e acabe com a repressão do povo venezuelano”.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, condenou o regime do presidente Venezuelano, Nicolás Maduro, e sinalizou novas sanções contra seu governo, falando em uma igreja em uma comunidade de venezuelanos em Miami.

Antes de discursar, Pence se encontrou privadamente com membros da comunidade venezuelana, incluindo ex-prefeitos e juízes e prefeitos que fugiram da repressão do país vizinho.

O senador americano Marco Rubio (republicano pela Flórida), que falou antes de Pence no evento na igreja, tem sido crítico da situação na Venezuela. Ele tem condenado Maduro frequentemente e pressionou por novas sanções contra autoridades venezuelanas.

Já o senador democrata Jose Javier Rodriguez, também pela Flórida, apresentou um projeto de lei no começo do mês que proibiria o Conselho Administrativo Estadual da Flórida de investir em qualquer companhia que faça negócios com o governo de Maduro. Fonte: Dow Jones Newswires.