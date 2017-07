Venezuela: Três pessoas morrem em protestos contra eleição de Constituinte

Pelo menos três pessoas morreram nas últimas horas em protestos contra a eleição e criação da Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela, convocada pelo presidente Nicolás Maduro, de acordo com relatos de deputados da oposição reproduzidos pelo jornal El Universal.

Em sua conta no Twitter, o deputado e líder da Ação Democrática (AD), Henry Ramos, escreveu que o “regime assassinou” a tiros Ricardo Campos, secretário da ala jovem da AD, durante um protesto na cidade de Cumana, no estado de Sucre.

As outras duas vítimas são Marcel Pereira e Iraldo Guitérrez, que de acordo com vários deputados foram mortos por “coletivo” nas últimas horas em um protesto contra a Assembleia Constituinte no estado de Mérida, de acordo com relatos da agência de notícias Efe.