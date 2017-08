Venezuela diz que sanções dos EUA ‘são as piores agressões nos últimos 200 anos’

O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, afirmou que as novas sanções financeiras contra o país, impostas nesta sexta-feira pelos Estados Unidos, são “as piores agressões para a Venezuela nos últimos 200 anos”. Os comentários de Arreaza foram feitos nas Nações Unidas horas depois que o governo de Donald Trump anunciou as novas medidas.

Arreaza questionou se os americanos “querem deixar o povo venezuelano morrendo de fome”. Ele disse que o governo de Nicolás Maduro não permitirá que os EUA “criem uma crise humanitária”. A Venezuela já sofreu uma grande escassez de alimentos, além de ter uma inflação de três dígitos, já que a economia dependente do petróleo vem cambaleando.

Em uma declaração, a Casa Branca afirmou que as sanções permitem assistência humanitária no país. O governo Trump enfatizou que Maduro lidera uma ditadura, enquanto Arreaza afirmou que é uma democracia que foi “maltratada” por Washington e pela imprensa. Segundo o ministro, Maduro planeja enviar uma carta em resposta a Trump. Fonte: Associated Press.