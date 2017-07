Venezuela confirma mais quatro mortes em protestos contra o governo

Autoridades venezuelanas informaram que pelo menos quatro pessoas foram mortas e oito ficaram feridas durante protestos contra o governo na parte central do país.

A procuradora-chefe Luisa Ortega Diaz confirmou no sábado que quatro pessoas morreram na sexta-feira em confrontos em Barquisimeto. O prefeito da cidade atribuiu as mortes a milícias armadas que apoiam o governo da Venezuela. Isso eleva a pelo menos 80 o número de pessoas mortas desde que os protestos contra o governo eclodiram há três meses.

Milhares de opositores do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, foram às ruas de Caracas no sábado para mostrar apoio a Diaz. O governo está ameaçando tirá-la do cargo, embora a Constituição venezuelana diga que isso pode ser feito apenas pela legislatura, que agora é controlada pela oposição. Fonte: Associated Press.