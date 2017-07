União Europeia abre ação contra Polônia por mudanças no Judiciário

A União Europeia (UE) abriu uma ação legal contra a Polônia por causa da decisão do governo de fazer uma revisão do Judiciário. Na sexta-feira, uma nova lei sobre a organização do Judiciário foi formalmente adotada pelo país, o que pode acarretar em multas e processos na principal corte do bloco econômico europeu.

A lei em questão faz parte de um pacote de medidas proposto pelo partido nacionalista do governo polonês, que permitiria a mudança do quadro de funcionários do Judiciário, desde a Suprema Corte até pequenas cortes.

Na quarta-feira, Bruxelas alertou que a ordem democrática está sob risco na Polônia, mesmo após o presidente Andrzej Duda ter vetado uma legislação que teria imposto aposentadoria compulsória a todos os juízes de instâncias superiores.