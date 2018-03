Uma pessoa morre após ataque a míssil do Iêmen contra Arábia Saudita

Autoridades da Arábia Saudita disseram que uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um míssil atingir a capital do reino. O governo alega que o armamento foi disparado por rebeldes xiitas que controlam parte do Iêmen.

A morte foi reportada na segunda-feira de manhã (hora local) pela estatal Saudi Press Agency, que cita um funcionário da polícia em Riad.

Na noite de domingo, o exército saudita disse ter interceptado sete mísseis balísticos que teriam sido disparados por rebeldes iemenitas.

O ataque a míssil ocorre no terceiro aniversário da ofensiva saudita no Iêmen. Fonte: Associated Press.