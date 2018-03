UE diz que aprovará série de diretrizes para o Brexit na sexta-feira

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou mais cedo que líderes da União Europeia e do Reino Unido aprovarão na próxima sexta-feira, 23 de março, “uma primeira série de diretrizes para a futura relação” entre as duas partes após o Brexit.

“Acabo de recomendar a nossos líderes que nós adotemos, em princípio, o acordo sobre os detalhes da transição” para a saída britânica do bloco, disse Tusk após a Cúpula Social Tripartite, que é um fórum de discussão com participação das diferentes instituições da União Europeia. “Na prática, a fase de transição permitirá atrasar todas as consequências negativas do Brexit por mais 21 meses.”

Ele acrescentou ainda que os representantes da UE e do Reino Unido “também discutirão sobre como conduzir demais negociações para minimizar o efeito negativo do Brexit para os nossos cidadãos e empresas”.