UE discutirá programa nuclear do Irã em reunião na 5ª feira

A União Europeia vai promover uma reunião, na quinta-feira (11), com ministros de Relações Exteriores do Irã, França, Alemanha e Reino Unido para discutir a situação do histórico acordo nuclear com Teerã.

A chefe para assuntos externos da UE, Federica Mogherini, diz ter convocado a reunião com o chanceler iraniano, Jawad Zarif, numa tentativa “de garantir a plena e contínua implementação do acordo”.

LEIA TAMBÉM: Putin assina lei que tem como alvo veículos de mídia estrangeiros

Pelo pacto, assinado em 2015, o Irã se comprometeu a restringir seu programa nuclear, em troca do relaxamento de sanções econômicas internacionais. No ano passado, os EUA ameaçaram anular o acordo.