UE ameaça impor sanções contra a Polônia por desrespeito às regras do bloco

A União Europeia ameaçou lançar sanções sem precedentes contra a Polônia e disse que pode começar um processo judicial contra as mudanças legais de Varsóvia, com o argumento de que elas desrespeitam as regras do bloco e prejudicam o Estado de Direito no país.

Autoridades da UE estabeleceram uma série de recomendações para a Polônia, onde uma reforma proposta expandiria o controle do governo sobre o Judiciário e gerou um impasse com Bruxelas. O governo polonês tem um mês para responder.

A Comissão Europeia, o Executivo do bloco, advertiu que a situação na Polônia não melhorou ao longo da última semana, apesar das advertências verbais e do veto do presidente polonês, Andrzej Duda, a duas das leis controversas.