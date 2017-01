Turquia: Três libaneses foram feridos em atentado, incluindo filha de político

O Ministério de Relações Exteriores do Líbano disse que três libaneses foram feridos no atentado em uma casa noturna de Istambul, na Turquia. Uma dessas vítimas é filha do membro do parlamento do Líbano Estephan El Douaihy.

Em carta para o presidente da Turquia, o presidente do Líbano, Michel Aoun, condenou o ataque e afirmou que todas as nações devem se unir para combater o terrorismo.

O terrorista, que se disfarçou com uma roupa de Papai Noel, carregava uma arma de cano longo e matou um policial e um civil na parte externa da popular casa noturna de Istambul, Reina, por volta das 1h15 da madrugada. Ele então entrou no local e começou a atirar. Já foram confirmadas 39 morte e 70 feridos. Cerca de 600 pessoas participavam da festa na casa noturna.