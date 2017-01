Turquia estende Estado de Emergência após ataque do Estado Islâmico

O Parlamento da Turquia votou para expandir os poderes de estado de emergência do governo, na sequência do ataque no Réveillon reivindicado pelo Estado Islâmico, ao passo em que o país luta para conter o aumento de ameaças terroristas e conflitos na policia após a tentativa de golpe do ano passado.

O homem armado permaneceu foragido após o ataque que matou pelo menos 39 pessoas, e há pouca informação sobre sua identidade além de fotografias de um suspeito divulgadas por autoridades.

A polícia aumentou o número de buscas pelo país, dobrando as detenções para pelo menos 16 pessoas, incluindo dois cidadãos estrangeiros que estavam entrando em terminal internacional no aeroporto de Istambul, segundo autoridades.

O lento progresso da caçada pelo agressor aumenta as dúvidas sobre a capacidade do governo de manter a segurança, apesar dos poderes extraordinários das forças de segurança sob o estado de emergência.

O governo já prendeu quase 14 mil policiais e soldados, incluindo metade dos generais, sob acusações de que teriam apoiado a tentativa de golpe, de acordo com estatísticas do Ministério da Justiça

Mais de 2.200 juízes e procuradores – alguns com experiência antiterrorismo – também foram presos sob acusações semelhantes. Fonte: Dow Jones Newswires.