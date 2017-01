Turquia: autoridades fazem bloqueio temporário de informações sobre atentado

As autoridades turcas impuseram um bloqueio temporário de informações sobre o atentado em casa noturna de Istambul na madrugada do Ano-Novo.

Por volta das 1h15, no horário local, um homem com roupa de Papai Noel matou um policial e um civil na parte externa da popular casa noturna Reina. Em seguida, ele entrou no local e começou a atirar nos clientes. O ataque matou 39 pessoas e feriu cerca de outras 70.

Em comunicado, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, condenou o ataque e afirmou que o atentado tem o objetivo de gerar caos para desestabilizar o país.

Erdogan afirmou que a Turquia “vai continuar lutando implacavelmente contra o terrorismo” e que “condena veementemente o ataque terrorista em Istambul nas primeiras horas de 2017”, afirmou. Fonte: Associated Press.