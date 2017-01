Turquia acredita que Estado Islâmico está por trás de ataque em boate

As autoridades da Turquia acreditam que o grupo Estado Islâmico está por trás do ataque a uma boate popular em Istambul durante as celebrações de Ano Novo, de acordo com dois meios de comunicação do país.

Os jornais Hurriyet e Karar citaram nesta segunda-feira autoridades de segurança não identificadas dizendo que as autoridades determinaram que o atirador que matou 39 pessoas veio de um país da Ásia central, e que acreditam ser do Uzbequistão ou Quirguistão.

LEIA TAMBÉM: Síria diz que não matará rebeldes que optarem por deixarem a cidade de Aleppo

A polícia também estabeleceu alta semelhança com o ataque no aeroporto de Ataturk em junho, onde morreram 36 pessoas, e está investigando se ambos os ataques foram realizados pela mesma célula do Estado Islâmico.

O atirador, que ainda está foragido, matou um policial e outro homem fora da boate Reina nas primeiras horas de 2017 antes de disparar contra as pessoas que estavam em uma festa no lado de dentro. Quase dois terços dos mortos eram estrangeiros, muitos do Oriente Médio. Fonte: Associated Press