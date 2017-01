Trump volta a dizer que México pagará por muro e chama mídia de desonesta

O presidente eleito nos EUA, Donald Trump, voltou a dizer em seu Twitter que o México pagará pela construção do muro na fronteira entre os dois países, e que a mídia que tem afirmado que quem arcará com os gastos serão os EUA é “desonesta” e “falsa”.

“A mídia desonesta diz que o México não pagará pelo muro se eles forem pagar mais tarde para que o muro possa ser construído mais rapidamente. A mídia é falsa!”, escreveu Trump em sua rede social na madrugada desta segunda-feira.

Numa tentativa de desacreditar os relatos de que o muro será financiado pelo Congresso, Trump tem feito uma série se afirmações nos últimos dias de que os EUA assumirão os gastos no início para que o muro seja construído rapidamente, mas que depois o México é quem pagará pela construção, tendo como alvo relatos da CNN que o muro de Trump será financiado pelo projeto de lei federal de gastos do governo federal.

“Nós vamos ser reembolsados, mas eu não quero esperar tanto. Você começa, e então você é reembolsado”, disse Trump na sexta-feira. Trump sugeriu que o reembolso poderia fazer parte do Acordo de Livre Comércio Norte-Americano (Nafta) renegociado.

Líderes mexicanos têm realizado discursos duros contra as afirmações de Trump. O ex-presidente do México Vicente Fox escreveu em seu Twitter que “nem eu nem o México vão pagar por seu monumento racista”. O atual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, disse mais tarde que quando ele se encontrou com Trump, “no início da conversa, deixei claro que o México não pagará pelo muro”.

