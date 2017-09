Trump visita Texas e Louisiana e oferece apoio a vítimas do furacão Harvey

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou os Estados norte-americanos do Texas e da Louisiana neste sábado. Foi a segunda visita de Trump à Costa do Golfo devastada pelo furacão Harvey, que posteriormente se transformou em tempestade. Enquanto isso, os trabalhos de resgate continuavam em meio às águas que ainda subiam em algumas áreas atingidas por enchentes na região.

O presidente e a primeira-dama, Melania Trump, conheceram sobreviventes e voluntários em Houston. Os dois se juntaram ao governador do Texas, Greg Abbott, no centro de convenções da NRG, que tem sido um dos principais refúgios para desabrigados de Houston. No local, o presidente posou para fotos, saudou as vítimas e falou com as crianças que brincavam no local.

“A mensagem é que as coisas estão funcionando bem”, disse Trump, no Texas, se referindo aos trabalhos de buscas e auxílio à população atingida pelo furacão. “Realmente, acho que as pessoas dão valor ao que foi feito. Isso foi feito de forma muito eficiente, muito boa, e é isso que queremos. Estamos muito felizes com a maneira como tudo está transcorrendo. Há muito amor.” Trump também distribuiu comida e kits de emergência e parou em uma rua que até recentemente estava submersa.