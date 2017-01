Trump usa Twitter para atacar um de seus maiores críticos no Congresso

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, usou o Twitter neste sábado para atacar o representante democrata John Lewis, da Geórgia, que tinha dito não considerar Trump um “presidente legítimo”.

Em duas postagens consecutivas, Trump disse que Lewis “deveria passar mais tempo arrumando e ajudando seu distrito, que está num estado terrível e caindo aos pedaços (além de tomado pelo crime), em vez de reclamar falsamente do resultado das eleições”. Ele continuou uma das postagens dizendo que Lewis “Só fala, fala, fala – sem ação ou resultados. Triste!”

LEIA TAMBÉM: EUA: aeroporto em Fort Lauderdale é reaberto após tiroteio

Lewis é considerado uma das principais figuras do movimento por direitos civis dos anos 1960s, tendo ajudado a organizar a Marcha em Washington em 1963, em que Martin Luther King Jr. fez seu famoso discurso “Eu tenho um sonho”. Muitos democratas e republicanos consideram Lewis um herói. O ataque de Trump no Twitter foi feito dois dias antes do feriado de Martin Luther King Jr. nos EUA.

O distrito de Lewis abrange a maior parte da cidade de Atlanta e mais da metade dos residentes de seu distrito são afro-americanos. O representante, de 76 anos, está no Congresso desde 1987 e é um dos críticos mais vocais de Trump. “Acho que os russos ajudaram a eleger esse homem. E eles ajudaram a destruir a candidatura de Hillary Clinton”, disse Lewis em entrevista à rede de TV NBC, referindo-se a alegações dos serviços de inteligência dos EUA de que o presidente russo Vladimir Putin usou uma campanha de ciberataques para ajudar Trump a vencer a eleição. Fonte: Dow Jones Newswires.