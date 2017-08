Trump sugere que vai acabar com o Nafta

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que não acha que seu país poderá fechar um acordo sobre a renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), com o Canadá e o México.

“Acho que vamos ter de acabar com o Nafta”, disse o presidente durante discurso no comício em Phoenix, Arizona. Trump voltou a defender as políticas protecionistas de seu governo e disse que o Canadá “e principalmente o México” se aproveitaram de acordos que os beneficiaram em detrimento do crescimento econômico dos EUA.

LEIA TAMBÉM: Parlamento do Irã e mausoléu do Aiatolá Khomeini são alvos de ataques

“Nós nos tornamos exportadores de energia pela primeira vez na história, recentemente”. “Somos a nação que construiu o canal do Panamá, venceu duas guerras mundiais, pôs o homem na lua e derrotou o comunismo”, afirmou o presidente em seu discurso patriótico.