Trump: revisão de programas sociais pode ficar para mais tarde

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que a revisão do sistema de assistência social, que até algumas semanas atrás era tratada como uma das prioridades legislativas da Casa Branca, pode ter de esperar. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, tinha dito que a reforma dos programas sociais não deveria ser abordada tão cedo por causa da oposição dos democratas, e Trump agora pareceu concordar.

“É um assunto pelo qual tenho muito carinho”, disse Trump. “Tentaremos fazer isso de maneira bipartidária. Caso contrário, deixaremos para um pouco mais à frente.”

Os republicanos detêm uma maioria bastante estreita no Senado e vão precisar de apoio dos democratas para aprovar a maior parte de seus projetos. Ainda não está claro, no entanto, até que ponto Trump estaria disposto a trabalhar com os democratas para alcançar esse objetivo. Fonte: Associated Press.