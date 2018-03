Trump reclama de “caça às bruxas”, após Casa Branca negar demissão de procurador

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter na manhã desta segunda-feira, aparentemente voltando ao assunto da investigação de suposta interferência da Rússia na última eleição dos Estados Unidos. “Uma total caça às bruxas, com grandes conflitos de interesse!”, escreveu o líder americano.

Ontem, Trump divulgou uma série de tuítes sobre o assunto. No fim do domingo, o advogado da Casa Branca Ty Cobb publicou comunicado, segundo o qual o presidente não pretende demitir o conselheiro especial Robert Mueller, procurador encarregado de investigar o assunto da suposta interferência de Moscou na disputa vencida por Trump contra a democrata Hillary Clinton.

No fim de semana, Trump questionou o fato de a equipe de Mueller ter supostamente “13 fortemente democratas”, alguns próximos a Hillary, e nenhum republicano. No domingo, membros do Congresso, entre eles alguns importantes republicanos, disseram que o presidente não deveria demitir Mueller. “Se ele tentar fazer isso, seria o começo do fim de sua presidência”, afirmou o senador Lindsey Graham, republicano e aliado de Trump.