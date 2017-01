Trump promete sistema de saúde para todos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende substituir o sistema de saúde implementado durante o governo de Barack Obama por uma outra lei que inclui “saúde para todos”.

O comentário foi feito durante uma entrevista com o Washington Post e publicada no domingo. Nela, o republicano afirma que existe a “filosofia”, em alguns círculos, de que quem não pode arcar com os custos de saúde acaba não recebendo atendimento. “Isso não é o que vai acontecer conosco”.

Trump, no entanto, não quis dar nenhum detalhe sobre o que seria proposto.

A campanha por um sistema de saúde universal marcaria um forte rompimento com a maior parte dos republicanos, que trabalham para derrubar logo nos primeiros momentos de seu governo o Affordable Care Act, conhecido como Obamacare. Tal medida, caso seja feita sem que seja proposto algo para seu lugar, pode deixar milhões de norte-americanos sem acesso à saúde.

Fonte: Associated Press.

