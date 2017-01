Trump pode tentar construir muro na fronteira com México sem pedir ao Congresso

Congressistas republicanos e a equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, exploram a possibilidade de seguir adiante com a ideia de construir um muro na fronteira com o México, sem a necessidade de aprovar uma lei específica para isso, afirmaram fontes.

De acordo com o plano, que ainda está em um estágio inicial, o governo iria se apoiar em legislação já existente que autoriza o cercamento e outras tecnologias ao longo da fronteira sul. O Congresso seria apenas chamado a assegurar que dinheiro o suficiente seria destinado à medida, mas não apreciaria a construção do muro em si.

A abordagem em potencial foi confirmada por dois membros de gabinetes de deputados do Congresso – todos pediram anonimato. Eles enfatizaram que nenhuma decisão final foi feita.

A abordagem pode surpreender, mas evitaria uma batalha arriscada para Trump no Congresso.

Ainda não se sabe exatamente como seria construído um muro ao longo da fronteira de mais de 3,2 mil quilômetros. Em 2006, os congressistas aprovaram uma lei para a construção de cercas, mas a maior parte dos 1100 quilômetros já foi construída, com graus variados de qualidade. Em alguns trechos, ela é o suficiente para impedir a passagem de veículos, mas não pedestres. Fonte: Associated Press.

