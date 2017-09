Trump pede urgência em aprovação de reforma tributária

“Republicanos, me desculpem, mas eu estou ouvindo sobre ‘revogar e substituir’ por sete anos. Não aconteceu!”, escreveu Trump, referindo às tentativas falhas do partido republicano de aprovar a reforma na saúde.

Trump também reclamou da tática obstrucionista do Senado que exige a aprovação de 3/5 dos senadores para aprovar uma lei. Ele tuitou que a regra “nunca permitirá que os republicanos aprovem grandes leis”.

O comentário de Trump ignora, no entanto, o fato de que as regras a que as tentativas de aprovar a reforma na saúde estão submetidas requerem maioria simples para aprovação, e não 3/5. (Flavia Alemi, com Associated Press – flavia.alemi@estadao.com)