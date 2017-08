Trump pede que países sejam “duros” com Coreia do Norte, em mensagem no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta terça-feira que os países trabalhem juntos para pressionar a Coreia do Norte. A declaração é dada após o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovar novas sanções no sábado contra Pyongyang por causa de seu programa nuclear e de seus testes de mísseis.

“Após muitos anos de fracasso, os países estão se unindo para finalmente lidar com os riscos representados pela Coreia do Norte. Nós precisamos ser duros e decisivos”, afirmou Trump no Twitter.

O presidente americano tem pressionado a China para ser mais dura com o regime norte-coreano para levá-lo a abandonar seu programa nuclear e de mísseis.