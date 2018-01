Trump parabeniza Apple por novos investimentos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou o anúncio de novos investimentos no país feito pela Apple nesta quarta-feira. Em seu perfil no Twitter, o republicano disse que prometeu que suas políticas permitiram que empresas como a Apple repatriassem capital de volta aos EUA. Foto: Gage Skidmore - Flickr - CC

“Eu prometi que minhas políticas permitiriam que empresas como a Apple trouxessem de volta grandes quantidades de dinheiro para os EUA. Ótimo para a Apple seguir esse caminho como resultado dos cortes nos impostos. É uma grande vitória para os trabalhadores americanos e para os EUA!”, disse o republicano.

LEIA TAMBÉM: Membro da família real do Qatar afirma ser refém dos Emirados Árabes Unidos

Nesta quarta-feira, as ações da Apple fecharam em alta de 1,65%, após a companhia informar que pretende repatriar US$ 38 bilhões neste ano e investir em novas unidades de produção que podem contribuir com US$ 350 bilhões para a economia americana nos próximos cinco anos. Além disso, a empresa disse que espera gerar 20 mil novos empregos.