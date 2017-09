Trump nomeia Kenneth Juster como embaixador na Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o funcionário da Casa Branca Kenneth Juster para ser embaixador do país na Índia, de acordo com a presidência.

Juster, que mais recentemente serviu como vice-assistente do presidente para Assuntos Econômicos Internacionais e como vice-diretor do Conselho Econômico Internacional, tem sido cogitado para o cargo por muitos meses.

Ele foi especialista em política comercial no governo de George W. Bush e como autoridade sênior do Departamento de Estado no governo de George H.W. Bush. Fonte: Associated Press.