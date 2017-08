Trump muda tom em novo discurso e pede por união com “fim das divisões” no país

“Precisamos de espírito de união para chegar em nossos objetivos. Chegou a hora de curar as feridas que nos dividem, nenhuma divisão no país é tão profunda que não possa ser curada. Não somos definidos por nossa cor, por nosso dinheiro, mas por nossos valores”, declarou o presidente, na Convenção Nacional da Legião Americana, na cidade de Reno, Nevada.

São Paulo, 23/08/2017 – enfrentamento visto em comício ontem, em Phoenix, e pediu pela união “baseada nos valores comuns” do país, em evento de veteranos do Exército nesta quarta-feira.

Ele ainda comentou sobre a nova política do governo no Afeganistão e que o Exército do país não será mais usado para “construir democracias no exterior”. (Gabriela Korman – gabriela.korman@estadao.com)