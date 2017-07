Trump muda de postura e diz acreditar que Moscou interferiu nas eleições dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou de postura em relação a uma suposta interferência russa nas eleições americanas do ano passado e disse acreditar que Moscou realmente interferiu no processo, mas que outros países também poderiam ter feito isso. Trump, no entanto, continuou a questionar a perspicácia da comunidade de inteligência dos EUA, enquanto acusou o seu antecessor, o ex-presidente Barack Obama, de não fazer nada para impedir a intromissão.

A questão veio à tona durante uma coletiva de imprensa entre Trump e o presidente da Polônia, Andrzej Duda, em Varsóvia, e tem uma urgência, já que o republicano se reunirá com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Hamburgo, na Alemanha, durante a cúpula do G-20.

No passado, Trump havia expressado ceticismo sobre o envolvimento da Rússia nas eleições. Nesta quinta-feira, porém, o republicano afirmou que “eu acho que a Rússia e outras pessoas e outros países interferiram. Eu acho que isso está acontecendo há muito tempo”. Fonte: Dow Jones Newswires.