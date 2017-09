Trump Jr. testemunha por 5 horas no Senado e nega ‘qualquer relação’ com Rússia

O testemunho do empresário Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Comitê Judiciário do Senado durou cinco horas e gravitou em torno da relação durante a campanha do pai com pessoas próximas a autoridades da Rússia.

O empresário reconheceu que na reunião com a advogada russa Natalia Veselnitskaya em junho de 2016 na Trump Tower, em Nova York, estava aberto a receber informações sobre a candidata democrata, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Mas Trump Jr. insistiu que nem ele nem qualquer pessoa que conheça colaborou ou teve qualquer relação com a Rússia e com outros governos estrangeiros durante a campanha presidencial do ano passado.

A descrição de Trump Jr. sobre a reunião forneceu um relato mais detalhado do encontro que atraiu a atenção do Congresso e do conselheiro Robert Mueller, que lidera o comitê independente que investiga a suposta interferência de autoridades russas nas eleições de 2016. Além do empresário, são investigados o genro do presidente, Jared Kushner, e o então chefe da campanha, Paul Manafort.