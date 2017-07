Trump Jr. e chefe de campanha republicana não irão mais depor no Senado dos EUA

O chefe da campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Casa Branca, Paul Manafort não irá mais depor nesta quarta-feira no Comitê Judiciário do Senado, como originalmente agendado, após o comitê retirar a intimação para a ida de Manafort ao local.

O movimento ocorreu no fim da tarde de terça-feira, depois que Manafort concordou em entregar documentos e em continuar a negociar sobre um possível depoimento ao Comitê de Inteligência do Senado. A informação foi dada por Taylor Foy, porta-voz do senador republicano Chuck Grassley, que comanda o Comitê Judiciário. A comissão também cancelou o depoimento de Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente Donald Trump.

LEIA TAMBÉM: Erdogan visita o Catar, ao tentar resolver impasse diplomático no Golfo

O Comitê Judiciário do Senado procurava conversar com Manafort sobre uma reunião na Trump Tower, em junho de 2016, com a advogada russa Natália Veselnitskaya, entre outras questões, incluindo uma suposta interferência do Kremlin nas eleições americanas do ano passado. Fonte: Associated Press.