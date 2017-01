Trump insulta México com construção de muro, diz ex-ministro mexicano

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de construir um muro na fronteira do país com o México é uma ofensa aos mexicanos, na avaliação do ex-ministro de Relações Exteriores do México Jorge Castañeda.

“Isso é um insulto às autoridades mexicanas, ao presidente do México a todos os mexicanos”, afirmou. “É um jeito de fazê-los negociar sob ameaça, sob insultos, e pode levar o presidente Peña Nieto a cancelar sua viagem aos EUA na próxima semana”, afirmou. Está previsto um encontro entre Peña Nieto e Trump no dia 31 de janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.

LEIA TAMBÉM: Painel da ONU exige que Argentina liberte ativista Milagro Sala 'imediatamente'