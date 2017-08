Trump exalta arsenal nuclear dos EUA, mas diz esperar não usá-lo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que sua primeira ordem, ao assumir o governo, foi pedir a renovação e modernização do arsenal nuclear do país.

Os comentários de Trump vêm um dia depois da escalada das tensões recentes entre EUA e Coreia do Norte.

Ontem, Trump ameaçou a Coreia do Norte com “fogo e fúria nunca vistos antes pelo mundo” se continuar a intimidação a Washington. Em resposta, o regime norte-coreano anunciou que irá estudar cuidadosamente a possibilidade de um ataque com míssil a uma base militar dos EUA no território americano de Guam. (Sergio Caldas – sergio.caldas@estadao.com)

