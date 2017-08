Trump endurece discurso contra terrorismo e sugere abordagem agressiva na Ásia

As grandes novidades do plano são a decisão de não definir um prazo para a saída militar do Afeganistão e o aumento da pressão sobre o vizinho Paquistão para impedir que os extremistas continuem a usar seu território para combater o governo de Cabul. “O Paquistão tem muito a ganhar ao colaborar conosco em nossos esforços no Afeganistão. E tem muito a perder por continuar abrigar terroristas”, afirmou Trump, lembrando os bilhões de dólares repassados pelos EUA ao país.

Frustrando a expectativa de que definiria o aumento de tropas americanas no Afeganistão, o presidente Donald Trump anunciou há pouco uma “nova estratégia” para a mais longa guerra da história dos EUA sem dar detalhes sobre como pretende confrontar a emergência do Taliban e outros grupos terroristas no país.

O presidente usou seu discurso para falar de maneira indireta dos conflitos gerados por uma manifestação de supremacistas brancos e neo-nazistas em Charlottesville na semana passada. Sua resposta ao conflito foi criticada por democratas e republicanos e membros de seu próprio gabinete.

Ontem, Trump usou as Forças Armadas como uma metáfora da sociedade americana, na qual pessoas de diferentes raças, etnias e religiões se unem em busca de um objetivo comum. “Seu integrantes fazem parte da mesma família, a família americana”, afirmou. “Quando uma parte da América é ferida, todos nós somos feridos. E quando um cidadão sobre injustiça, todos nós sofremos juntos”, disse o presidente, em contraste com suas declarações belicosas da semana passada.

A estratégia de Trump abrange ainda a coordenação de esforços militares, diplomáticos e econômicos e o aumento do poder do Pentágono para definir as regras e as condições de combate no Afeganistão. “Eu vou expandir a autoridade das Forças Armadas para mirar as redes terroristas e criminosas que semeiam o caos no Afeganistão.”

Trump criticou seu antecessor, Barack Obama, por definir um prazo para a retirada das tropas americanas do Afeganistão -o democrata determinou que que isso ocorresse em 2014. No fim, ele acabou mantendo 8.400 soldados no país. Havia a expectativa de que Trump anunciasse ontem o aumento em 50% desse contingente, com o envio de mais 4.000 soldados ao país.

Apesar de não se comprometer com um número específico, o presidente deu indicações de que o contingente poderá crescer.

A expansão da presença militar americana no Afeganistão contraria posições históricas de Trump, favoráveis à retirada das tropas do país. Também contraria sua promessa de campanha de reduzir intervenções no exterior e priorizar gastos em programas domésticos, dentro da filosofia “América em Primeiro Lugar”. (Cláudia Trevisan)