Trump e Putin agradecem compromisso de Assad em resolver situação síria

Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, afirmaram hoje que estão contentes com a “recente declaração de compromisso” feita pelo presidente da Síria, Bashar Assad, em relação ao processo de paz de Genebra.

Putin e Trump não tiveram um encontro formal durante a conferência da Cooperação Econômica Ásia Pacífico, realizada no Vietnã.

O compromisso de Assad com o processo capitaneado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas implica em “reforma constitucional e eleições justas sob a supervisão da ONU”, no qual todos podem participar, incluindo aqueles que estão fora do país, afirmou o Kremlin, em nota.