Trump e Peña Nieto esboçam reaproximação diplomática, mas divergem sobre muro

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do México, Enrique Peña Nieto, esboçaram uma reaproximação diplomática durante a reunião do G-20 (grupo que reúne as 20 economias mais ricas do globo).

No entanto, Trump não deixou de lado a beligerância que lhe é comum. Ele disse que é “evidente” que o México vai pagar pelo muro na fronteira, o que foi negado prontamente por Peña Nieto.

A construção do muro na fronteira com o México é uma das principais promessas de campanha de Donald Trump. Em janeiro, ao assumir o cargo, ele voltou a dizer que é uma das prioridades do governo, o que gerou uma crise diplomática com o México. O presidente mexicano cancelou à época a visita que faria à Casa Branca. Fonte: Associated Press.

LEIA TAMBÉM: Trump: jovens imigrantes podem "ficar tranquilos" sobre risco de deportação