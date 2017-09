Trump e Merkel falam em ação conjunta da ONU contra Coreia do Norte

Mais cedo, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, disse na reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU que o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está “implorando por uma guerra”. Ela prevê ainda que a votação de uma nova rodada de sanções ocorra na próxima segunda-feira.

Em comunicado, a Casa Branca disse que Trump e Merkel “condenaram o comportamento contínuo imprudente e perigoso da Coreia do Norte” e reafirmaram a importância de “estreita coordenação das Nações Unidas” contra o inimigo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, criticaram nesta segunda-feira o teste nuclear feito pela Coreia do Norte neste final de semana.

A embaixadora está ecoando a linha do discurso do presidente Trump, que voltou a dizer que “todas as opções” para abordar a ameaça norte-coreana permanecem “na mesa”.

A Coreia do Norte afirma que detonou uma bomba de hidrogênio no domingo – o mais recente em uma série de mísseis e testes nucleares. Fonte: Associated Press.

