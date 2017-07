Trump e Merkel conversam sobre aço e meio ambiente às vésperas do G-20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma conversa “extensa” sobre comércio e clima com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, nas vésperas da encontro do G-20 em Hamburgo, disse hoje a Casa Branca.

Os líderes têm tido uma relação complicada desde que Trump assumiu o poder, incluindo a discordância de ambos sobre a decisão do americano de retirar o seu país do acordo climático de Paris.

Hoje, eles falaram sobre um assunto de interesse mútuo: o excesso da capacidade global da indústria do aço, ainda de acordo com a Casa Branca. A Alemanha trouxe o assunto antes, citando a capacidade da China como uma preocupação particular, e disse que quer que os países do G-20 discutam o assunto.