Trump diz que se afastará de negócios e se reúne com fundador do Alibaba

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu nesta segunda-feira que será “simples” se desvencilhar de seus abrangentes interesses em negócios internacionais. Durante breve aparição no lobby de seu prédio Trump Tower, em Nova York, o empresário disse que pretende tratar do assunto durante a entrevista coletiva planejada para esta quarta-feira. “Tudo que posso dizer é que é muito simples, muito fácil”, garantiu.

Trump prometeu se afastar dos negócios na família no setor imobiliário antes de assumir, em 20 de janeiro. Ele continua, porém, a possuir ou controlar as cerca de 500 companhias que formam a Trump Organization.

LEIA TAMBÉM: Multidões vão às ruas de Seul para impedir retorno de presidente afastada

O presidente eleito disse que também discutirá o cargo planejado para seu genro Jared Kushner na entrevista coletiva da quarta-feira. Trump falou a repórteres após reunião com o empresário francês Bernard Arnault, executivo-chefe da LVMH, do setor de luxo.

Trump também se reuniu nesta segunda-feira com o fundador da gigante do e-commerce Alibaba, Jack Ma. O presidente eleito disse que planeja trabalhar com Ma para ajudar a fortalecer as pequenas empresas norte-americanas. A Alibaba diz que pode criar 1 milhão de empregos nos EUA ao ajudar as pequenas companhias a enviar seus produtos para a China e para outros consumidores asiáticos. Trump disse que teve uma “grande reunião” e qualificou Ma como um “grande, grande empreendedor”. “Jack e eu faremos algumas coisas ótimas”, disse o republicano, que em vários momentos da campanha atacou a política comercial da China. Ma disse que discutiu como fortalecer a relação bilateral. Segundo o empresário chinês, Trump “tem as preocupações e tem as soluções e quer discutir com a China e conosco como podemos fazer melhor”.

Trump também comentou as audiências previstas nesta semana para o Senado dos nomes indicados por ele para a equipe de governo. “Eu acho que eles vão todos passar” pelo crivo dos senadores. Segundo Trump, “todos são do mais alto nível”. Nesta terça-feira, será sabatinado o escolhido por Trump para procurador-geral, o senador pelo Alabama Jeff Sessions.

LEIA TAMBÉM: EUA enviam mais 200 soldados para a Síria para combater o Estado Islâmico

O presidente eleito não quis responder sobre o relatório de inteligência da semana passada sobre a interferência da Rússia na eleição de 2016. Fonte: Associated Press.